Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Der Mauer zu Nahe gekommen

Effelder (ots)

Am 07.12.24, gegen 17:25 Uhr ereignete sich auf der K 225 in der Nähe der Klostermühle bei Effelder ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 20jähriger Fahranfänger kam mit seinem PKW aus Richtung Effelder gefahren, als er ausgangs einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Stützmauer prallte. Das Fahrzeug schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,15 Promille festgestellt. Ob der Alkoholwert, oder aber tatsächlich die gefahrene Geschwindigkeit in Verbindung mit der nassen und schlüpfrigen Fahrbahnoberfläche der Grund für den Unfall war ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand erheblicher Schaden. Die Stützmauer trug nur geringen Sachschaden davon.

