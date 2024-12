Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat in Mühlhausen aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagmorgen versuchten zunächst zwei unbekannte Täter gegen 05:55 Uhr einen Zigarettenautomaten in der August-Bebel-Straße in Mühlhausen zu sprengen. Nachdem Fehlversuch kam eine dritte unbekannte, männliche Person mit einem Hebelwerkzeug dazu und versuchte den Automaten aufzuhebeln, welches ebenfalls misslang. Daraufhin flüchteten die drei Täter ohne Beute fußläufig in Richtung des Bahnhofs. Alle drei Täter waren zw. 14 bis 18 Jahre alt, schlank und trugen dunkle Kleidung. Auffällig war, dass einer der Täter einen Tretroller bei sich führte. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03601/5410 entgegengenommen.

