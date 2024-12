LPI-NDH: Betrunken ans Steuer gesetzt

Mühlhausen (ots) - Am Sonntagmorgen versuchten zunächst zwei unbekannte Täter gegen 05:55 Uhr einen Zigarettenautomaten in der August-Bebel-Straße in Mühlhausen zu sprengen. Nachdem Fehlversuch kam eine dritte unbekannte, männliche Person mit einem Hebelwerkzeug dazu und versuchte den Automaten aufzuhebeln, welches ebenfalls misslang. Daraufhin flüchteten die drei Täter ohne Beute fußläufig in Richtung des ...

mehr