Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schachtdeckel landet auf Autoscheibe

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda warf ein Randalierer einen Schachtdeckel, auch bekannt als "Gullydeckel", auf eine Autoscheibe. Der Unbekannte hatte sich in der Nacht zu Donnerstag in Kindelbrück an einem Kleintransporter zu schaffen gemacht. Er beschädigte mehrere Scheiben an dem Fahrzeug und durchtrennte anschließend diverse Kabel. Zu guter Letzt hievte der Unbekannte einen Gullydeckel aus der Bodenverankerung der Straße und warf ihn auf die Frontscheibe. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug hinterließ er Schäden von etwa 5.000 Euro. Ein Zeuge verständigte heute Morgen kurz nach 06:00 Uhr die Polizei. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (SE)

