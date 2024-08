Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Vollbrand eines Carports mit zwei Pkw

Niebüll (ots)

Am 02.08.2024, um 00:45 Uhr bemerkten Anwohner den Brand des zum Mehrfamilienhaus gehörenden Carports im Fliederbogen in Niebüll. Im Carport befanden sich zwei Fahrzeuge, welche durch den Brand zerstört wurden.

Die Feuerwehr Niebüll war mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Im Carport befanden sich zwei Fahrzeuge. Das Carport und die beiden Fahrzeuge wurden durch das Feuer komplett zerstört. Durch die Hitze des Brandes wurden auch angrenzende Wohngebäude beschädigt. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindern. Anwohner sind nicht zu Schaden gekommen. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Sachstand im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeistelle Niebüll hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Erkenntnisse zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen und Hinweisgeber, welche sich zwischen Mitternacht und 01:30 Uhr in der Nähe des Brandortes aufhielten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistelle Niebüll unter 04661-40110 zu melden.

