Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht mit mehreren Verletzten - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (09.03.2025 gegen 19:22 Uhr) kam es auf dem Wall in Höhe der Calvinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 55-jährige Busfahrerin fuhr mit einem Linienbus auf der Südstraße in Richtung Wall. Als sie sich in Höhe der Calvinstraße befand, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vom Fahrbahnrand an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, legte die Busfahrerin eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge erlitten fünf Fahrgäste im Bus leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ein zweijähriges Kind und seine Mutter (30) zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um eine schwarze oder dunkelblaue Limousine. Die Fahrerin hatte dunkle Haare, war circa 35 Jahre alt und hatte ein schmales Gesicht. Zeugen die zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Polizei zu wenden.

