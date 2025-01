Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Massiver Wohnungsbrand mit vermisster Person forderte die Feuerwehr Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am späten Vormittag wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem massiven Wohnungsbrand in die Erlenstraße in den Nürnberger Süden gerufen.

Nachdem Anrufer der Integrierten Leitstelle im Verlauf der ersten Minuten zusätzlich mitteilten, dass eine Person im Gebäude vermisst wird, wurde die Alarmstufe noch auf der Anfahrt der Kräfte erhöht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Rauchsäule über dem Stadtteil und es schlugen bereits meterlange Flammen aus den durchgebrannten Fenstern im Obergeschoß. Neben dem sofort eingeleiteten Löschangriff von außen und im Gebäude, gingen zeitgleich mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in das Haus, um die vermisste Person zu suchen. Die Einsatzkräfte fanden schließlich einen Mann, der sich selbst nicht mehr retten konnte. Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt und der Berufsfeuerwehr brachten den Mann aus dem Gebäude, wo der Rettungsdienst die weitere Versorgung des Verletzten übernahm.

Das Feuer wurde mit mehreren Strahlrohren bekämpft und konnte nach relativ kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten waren nach ca. anderthalb Stunden beendet.

Die betroffenen Bewohner des Gebäudes fanden in einem bereitgestellten Bus der VAG eine erste Zuflucht. Dort wurden sie von Einheiten des Rettungsdienstes betreut.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1, 2, 3, 4 und 5. Tatkräftige Unterstützung kam von der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt und der Werkfeuerwehr MAN.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ursachenermittlung ist Sache der Polizei. Diese kann zu gegebener Zeit Auskünfte geben.

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell