Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Bankrotteur festgenommen

Stuttgart/Nürnberg (ots)

Beamte der Bundespolizei Nürnberg haben am Donnerstag (13.03.2025) einen 60 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Zeit ab 2016 über eine Aktiengesellschaft mittels Schuldverschreibungen Anlegergelder im Umfang von ca. 30 Millionen Euro vereinnahmt zu haben, ab dem Jahr 2017 aber zur Rückzahlung dieser Gelder nicht mehr in der Lage gewesen zu sein. Bei Zahlungsunfähigkeit einer Aktiengesellschaft besteht die gesetzliche Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, er habe diesen Antrag vorsätzlich nicht gestellt (Insolvenzverschleppung) und die Gesellschaft stattdessen zum Nachteil ihrer Gläubiger beerdigt, indem der Vorstand ausgetauscht, die Gesellschaft umbenannt und nach Berlin verlegt wurde, wo sie alsbald nicht mehr erreichbar war (Bankrott). Intensive Ermittlungen führten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen, der seinen Wohnsitz in Dubai hatte. Fahndern aus Stuttgart gelang es, den Aufenthaltsort des 60-Jährigen bei der Einreise nach Deutschland zu ermitteln, woraufhin ihn die Bundespolizisten im Laufe des Donnerstagvormittags in einem ICE in Nürnberg festnahmen. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (14.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell