Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Brilon-Alme (ots)

Am Samstag drangen zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr bislang unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein freistehendes Einfamilienhaus im Ulmenring ein. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht und div. Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter sowie benutzte Kraftfahrzeuge nimmt die Polizei in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen. (bw)

