Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieb auf frischer Tat erwischt

Eslohe-Bremke (ots)

In der Nacht zu Samstag, wurde gegen 04:15 Uhr eine 50-jährige männliche Person dabei beobachtet, wie sie versuchte, in der Fredeburger Straße in Eslohe-Bremke, geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Mann beobachtet und die Polizei gerufen. Der Mann konnte durch die Polizei im Nahbereich angetroffen werden. Er führte Diebesgut aus einem Fahrzeug bei sich. Die Person wurde festgenommen und das Diebesgut sichergestellt. Gegen den 50-jährigen wurde eine Strafanzeige vorgelegt.(Kli.)

