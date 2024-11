Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubdelikt in Hachen

Sundern (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18:30 Uhr in Sundern zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hielt sich eine 30jährige Frau aus Sundern auf einem Supermarktparkplatz auf der Hachener Straße auf. Dort wurde sie durch zwei junge Männer angegangen und durch eine Person mit einem Messer bedroht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Wertgegenstände gefordert. Die Frau händigte daraufhin ihr Mobiltelefon sowie eine Umhängetasche aus. Die beiden männlichen Personen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Personen konnten folgendermaßen beschrieben werden: männlich, ca. 185cm groß, dunkel gekleidet, dunkle Mützen sowie Handschuhe, eine Person sprach mit Akzent, die zweite Person hat während der Tatausführung nicht gesprochen. Die Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften am Ort. Fahndungsmaßnahmen liefen bislang ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

