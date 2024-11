Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei führt Alkohol-

und Drogenkontrollen durch

Arnsberg / Meschede (ots)

In Arnsberg wurden am vergangenen Wochenende mehrere Fahrzeugführer angehalten und überprüft. Am Freitag kontrollierte die Polizei gegen 21:45 Uhr auf der Marktstraße einen 41jähriger Mann. Dort war er mit seinem nicht verkehrstüchtigen Fahrrad aufgefallen und stand nach ersten Erkenntnissen deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am Samstag befuhr ein 25jähriger Mann, ebenfalls aus Arnsberg, mit seinem Pkw die Bahnhofstraße. Im Rahmen einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Auch hier ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Am Sonntag wurde gegen 22:30 Uhr auf dem Herdringer Weg ein weiterer Pkw angehalten und überprüft. Die eingesetzten Polizeibeamten teilten mit, dass bereits während der Fahrzeugkontrolle aus dem Inneren des Pkw ein deutlicher Cannabis-Geruch festzustellen war. Verantwortlicher Fahrzeugführer war ein 28jähriger Mann aus Meschede. Dieser versuchte sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen durch Flucht zu entziehen. Die Beamten konnten die Person jedoch im Nahbereich antreffen und festnehmen. Im Rahmen der sich anschließenden Ermittlungen konnten im Fahrzeug weitere Drogen sowie eine höhere Bargeldsumme im mittleren vierstelligen Eurobereich aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Mescheder wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. In allen Fällen leitete die Polizei entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

