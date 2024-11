Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Widerstand gegen Polizisten

Arnsberg, Brilon (ots)

Am Wochenende haben zwei Männer in Arnsberg und in Brilon Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet. In Arnsberg hat ein 20-jähriger Mescheder (deutsche Staatsangehörigkeit) vier Polizisten angegriffen und einen davon verletzt. Nachdem er Sonntag gegen 3 Uhr bei einem Fest "In den Oeren" randaliert hat, wehrte er sich auch gegen die darauf folgenden Maßnahmen der Polizei. Der Tatverdächtige schlug, tritt und stieß mit dem Kopf gegen die eingesetzten Polizisten. Dabei verletzte er einen 27-jährigen Polizeibeamten leicht. Der 20-Jährige ist von der Polizei zu Boden gebracht, gefesselt und ins Gewahrsam verbracht worden. In Brilon störte ein 43-jähriger Mann aus Bestwig (ukrainische Staatsangehörigkeit) die Maßnahmen der Polizei bei einer Trunkenheitsfahrt (zur Trunkenheitsfahrt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5915474). Der Tatverdächtige griff Samstagabend gegen 19:45 Uhr an der "Altenbürener Straße" einen 34-jährigen Polizisten an. Auch dieser Tatverdächtige wurde von der Polizei zu Boden gebracht, gefesselt und zur Polizeiwache verbracht. Beide Männer sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von den Polizeidienststellen entlassen worden.

