Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 79-jährige Hausbewohnerin vertreibt Einbrecher

Meschede (ots)

Als die 79-jährige Geschädigte am Samstagabend nach einem Spaziergang um ca. 20:20 Uhr in der Uhlandstraße nach Hause kam, hatten drei unbekannte Täter bereits die Terrassentür des Hauses eingeschlagen und machten sich weiter an dieser zu schaffen. Die Geschädigte sprach die Täter direkt an, welche daraufhin zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Die Fahndung mit starken Kräften verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Tätern oder einem benutzten Fahrzeug geben kann, soll sich bitte unter der Tel.Nr. 0291-90200 bei der Polizei in Meschede melden. (bw)

