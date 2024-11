Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer

Arnsberg (ots)

Am Freitag kam es gegen 18:50 Uhr in Arnsberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die Ruhrstraße in nördliche Richtung. Ein unbekannter Pkw-fahrer beabsichtigte, von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in nördliche Richtung, auf die Ruhrstraße einzubiegen. In Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes übersah der Autofahrer offensichtlich den kreuzenden Radfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der Pkw-Fahrer sein vorderes Kennzeichen verloren hat. Der Fahrer stieg aus seinem Auto, sammelte sein Kennzeichen wieder ein und flüchtete stadteinwärts. Der Radfahrer klagte über Schmerzen in der rechten Hand, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Zeugenangaben nimmt die Polizei in Arnsberg unter der Tel.Nr. 0291-90200 entgegen. (bw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell