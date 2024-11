Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto am 13.11.2024 gesucht

Marsberg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Bereits am 13.11.2024 ist es zu einem Unfall zwischen dem Bus und einem unbekannten Auto gekommen. Gegen 11 Uhr kam es zwischen Marsberg und Essentho auf der L 549 / Fürstenberger Straße zu dem Unfall. Ein Mann und eine Frau haben aktuellen Erkenntnissen zufolge nach dem Unfall einen anderen Linienbusfahrer darauf angesprochen, dieser war jedoch nicht am Unfall beteiligt. Die beiden Personen waren laut Zeugenangaben circa 70 Jahre alt und beide grauhaarig. Ihr Auto wurde als braun / grau beschrieben. Die Polizei bittet Hinweise zu dem Unfall an die Polizeiwache in Marsberg zu richten. Die Polizeiwache in Marsberg ist unter der Telefonnummer 02992 902003711 erreichbar.

