Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Einbruchsversuch und Verfolgungsfahrt, aufmerksame Zeugen sind von großer Bedeutung für den Einbruchschutz

Arnsberg (ots)

Ein erneuter Erfolg gegen die Einbruchskriminalität gelang der Polizei in der Nacht zu Freitag. Aufmerksame Zeugen sind gegen 00:30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden. Der 22-jährige Arnsberger mit deutscher Staatsangehörigkeit wollte sich augenscheinlich gewaltsam Zugang in eine Tankstelle an der "Ringstraße" verschaffen. Mit einem Roller ist er vom Tatort geflüchtet. Die Polizei hat die Verfolgung aufgenommen. Anhaltezeichen der Polizei missachtete der Tatverdächtige. Er floh zunächst mit dem Roller Richtung Oeventrop und dann zu Fuß in ein Waldgebiet. Dort ist seine Flucht von der Polizei beendet worden. Die Polizei hat ein umfassendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Neben dem versuchten Einbruch besteht unter anderem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses und der Verstöße gegen die Zulassungsvorschriften. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Außerdem hat die Polizei Hinweise, dass sich der 22-jährige Tatverdächtige bereits am späten Donnerstagabend gegen 23:25 Uhr an einem Auto an der "Dieselstraße" zu schaffen machte. Aktuellen Erkenntnissen nach zerstörte er eine Autoscheibe. Vermutlich mit dem Ziel, Gegenstände aus dem Auto zu entwenden. Auch hier dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Dem Tatverdächtigen ist eine Blutprobe entnommen worden. Bei seiner Flucht hat er sich leicht verletzt, auch ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Polizei hat den Roller und weitere Beweismittel sowie ein Messer sichergestellt.

