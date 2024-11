Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 16-jährige Fußgängerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Eine 16-jährige Arnsbergerin ist Donnerstagmorgen an der "Bahnhofstraße" von einem Auto erfasst worden. Dabei hat sie schwere Verletzungen erlitten. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Arnsberg war ersten Erkenntnissen nach gegen 07:15 Uhr auf der "Bahnhofstraße" in Richtung Neheim unterwegs. Die 16-Jährige befand sich aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe einer Bushaltestelle auf der Straße. Dort kam es zur Kollision. Rettungskräfte haben die 16-jährige Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus der Polizei aus Dortmund hat bei der Unfallaufnahme in Arnsberg unterstützt. Der 58-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein beschädigtes Auto und weitere Beweismittel sind von der Polizei sichergestellt worden. Die "Bahnhofstraße" war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell