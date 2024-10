Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit Leichtverletzter (15.10.2024)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Auf der Bundesstraße 27 ist es am Dienstag, gegen 7 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzt hat. Verkehrsbedingt musste die 54-Jährige bremsen. Dieser Umstand entging einer hinter ihr fahrenden 30-jährigen in ihrem Hyundai. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau im VW leicht und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

