POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Mofafahrer mit über 3 Promille unterwegs (15.10.2024)

Singen (ots) - Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 34 ein Unfall ereignet, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 47-jährige BMW-Fahrerin war hinter einem Toyota Aygo eines 52-Jährigen vom EKZ herkommend in Richtung Stadtmitte Singen unterwegs. Auf Höhe der ...

mehr