Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in ein Schnellrestaurant

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von gestern (20.00 Uhr) bis heute Morgen (07.00Uhr) in ein Schnellrestaurant an der Weseler Straße eingebrochen.

Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort öffneten sie einen Tresor und nahmen Bargeld mit.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

(BH/ 240108-0730)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell