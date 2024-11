Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Zusammenprall mit Schranke schwer verletzter Beifahrer

Winterberg (ots)

Nach abgeschlossenem Arbeitseinsatz an der dortigen Liftanlage beabsichtigten am Freitagabend gegen 20:40 Uhr zwei Italiener und ein Österreicher mit einem Pkw von dem Ruhrquellenparkplatz in Winterberg auf die B480 zu fahren. Noch bevor der Pkw den Parkplatz verlassen konnte, fuhr der 39-jährige Österreicher auf eine auf ihn zeigende Schranke zu und kollidierte mit dieser, da er diese aufgrund der Dunkelheit und Schneefall zu spät wahrnahm und witterungsbedingt (Schneeglätte) den PKW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen konnte. Die Schranke durchbohrte die Windschutzscheibe und traf den 20-jährigen Beifahrer aus Italien im Gesicht, was ihn schwer verletzte. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfall wurde unter Zuhilfenahme eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Paderborn aufgenommen. Das beteiligte Fahrzeug wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. (bw)

