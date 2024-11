Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung mit Glasflasche

Winterberg (ots)

Mehrere Männer sind in der Nacht zu Samstag gegen 00:50 Uhr in der "Orkestraße" aneinandergeraten. In einem Lokal hat ein unbekannter Mann aktuellen Erkenntnissen nach einem 33-jährigen Mescheder zunächst ins Gesicht geschlagen und anschließend eine Glasflasche in seine Richtung geworfen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann vor das Lokal, wo die beiden Männer und ein weiterer Unbekannter sich körperlich angingen. Der 33-Jährige ist dabei leicht verletzt worden. Die beiden Unbekannten wurden von Zeugen als Männer, ungefähr 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Einer soll einen braunen Pullover und eine dunkle Hose getragen haben, der andere eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 entgegen.

