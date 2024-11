POL-HSK: Diebstahl eines Pkw

Arnsberg, Brilon (ots) - Am Wochenende haben zwei Männer in Arnsberg und in Brilon Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet. In Arnsberg hat ein 20-jähriger Mescheder (deutsche Staatsangehörigkeit) vier Polizisten angegriffen und einen davon verletzt. Nachdem er Sonntag gegen 3 Uhr bei einem Fest "In den Oeren" randaliert hat, wehrte er sich auch gegen die darauf folgenden Maßnahmen der Polizei. Der ...

