Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag kam es zu drei weiteren Einbrüchen im Hochsauerlandkreis. In Arnsberg verschafften sich zwischen Donnerstag 23:00 Uhr und Freitag 16:00 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung auf der Marktstraße. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Spielkonsole entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Freitag 22:00 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr in Sundern. Bislang unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Spreehang" ein. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen noch nicht abschließend vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen. In Marsberg verschafften sich bislang unbekannte Täter am Sonntag zwischen 02:15 Uhr und 06:30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Weist". Ob Gegenstände entwendet worden sind, steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell