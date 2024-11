Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizeiwache in Meschede hat einen neuen Leiter

Bild-Infos

Download

Meschede (ots)

Dirk Schlüter ist seit dem 1. Oktober der Leiter der Polizeiwache in Meschede. Am Montag wurde er offiziell von Landrat Dr. Schneider, Abteilungsleiter Thomas Vogt und der Direktionsleiterin für Gefahrenabwehr und Einsatz, Mareen Weische, vorgestellt. Auch die Bürgermeister der Stadt Meschede, Christoph Weber, der Gemeinde Eslohe, Stephan Kersting, sowie der Gemeinde Bestwig, Ralf Péus, folgten der Einladung. Alle Anwesenden sind sich einig und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Ersten Polizeihauptkommissar. Besonders am Herzen liegt dem neuen Wachleiter der Kontakt zu den Gemeinden und Ordnungsämtern: "Wir müssen zusammenarbeiten und einen direkten Draht pflegen!" Der 57-jährige Dirk Schlüter stammt aus Brilon und hat bereits verschiedene Stationen bei der Polizei im Hochsauerlandkreis durchlaufen, darunter auch eine Tätigkeit als Wachleiter in Marsberg. Nun ist er Leiter der zweitgrößten Wache im Hochsauerlandkreis und für ca. 50.000 Bürgerinnen und Bürger in den oben genannten Kommunen zuständig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell