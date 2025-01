POL-OS: Georgsmarienhütte: Jugendliche versprühen Pfefferspray in Schule - sieben Verletzte

Osnabrück (ots) - Am heutigen Vormittag (24.01.2025) wurden die beiden 22-jährigen Männer vor dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Der Amtsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Männer befinden sich nun in Haft. Die Ermittlungen dauern an. Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5955641 Rückfragen bitte an: ...

mehr