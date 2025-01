Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Raubüberfälle in Osnabrück - Polizei nimmt Verdächtige fest

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 23. Januar 2025, ereigneten sich zwei Raubüberfälle in Osnabrück. Die Polizei konnte nach intensiven Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 5:45 Uhr wurde auf dem Herrenteichswall in Osnabrück eine 30- jährige Frau Opfer eines bewaffneten Überfalls. Die Täter bedrohten sie mit einer Waffe und raubten ihren Rucksack mit Geldbörse sowie ihr Handy. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt.

Rund eine Stunde später, gegen 7:00 Uhr, überfielen zwei Männer einen Kiosk in der Hegerstraße. Sie bedrohten den 56-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderten Bargeld. Nachdem sie das Geld in einer Plastiktüte verstaut hatten, flohen sie ebenfalls zu Fuß. Auch in diesem Fall blieb der Mitarbeiter unverletzt.

Die Täterbeschreibungen ließen darauf schließen, dass beide Raubüberfälle von denselben Personen verübt worden sein könnten.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Polizeistreife gegen 7:25 Uhr am Fritz-Wolf-Platz zwei Männer im Alter von 22 Jahren, die auf die Täterbeschreibung passten. Bei den Tätern, die aus Osnabrück und Münster stammen, fanden die Polizeibeamten das Diebesgut aus den Raubüberfällen sowie Tatbekleidung. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Bereits am Vorabend, dem 22. Januar 2025, hatte es gegen 22:00 Uhr einen versuchten Raubüberfall in einem Lebensmittelgeschäft an der Eisenbahnstraße gegeben. Ein vermummter Mann betrat das Geschäft, bedrohte den 22-jährigen Mitarbeiter mit einer Waffe und forderte Bargeld. Als der Mitarbeiter ihn auf die Videokameras hinwies, flüchtete der Täter ohne Beute.

Am Donnerstagvormittag wurden Durchsuchungen durchgeführt. Dabei fanden die Ermittler weiteres Diebesgut und Teile der Maskierung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können vermutlich alle drei Taten den Festgenommenen zugeordnet werden. Über eine Untersuchungshaft wird morgen entschieden.

Die Ermittlungen dauen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell