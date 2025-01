POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Mittwochmittag befuhr ein 42-Jähriger gegen 13:00 Uhr mit seinem Sprinter die Allendorfer Straße in Richtung Melle. Als der Bielefelder nach links in den Ausberger Weg abbiegen wollte, missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers, welcher die Allendorfer Straße in Richtung Borgloh befuhr. Es kam folglich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 17-jährige ...

mehr