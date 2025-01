POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der "Maschstraße"

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft an der "Johannisstraße" nah an der Straße "Johannisfreiheit". Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 ...

