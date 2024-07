Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 05.07. auf den 06.07.2024 drangen unbeaknnte Täter in den Verkaufsraum des Dorfladens in Eishausen in der Eishäuser Hauptstraße ein. Hierbei beschädigten sie eine Fensterscheibe und entwendeten aus dem Inneren eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten. Der Sachschaden an der Fensterscheibe wird auf ca. 300 Euro geschätzt, der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Vor Ort konnten durch die Beamten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen laufen.

