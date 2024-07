LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - In der Nacht vom 05.07.2024 auf den 06.07.2024 drangen unbekannte Täter in eine Holzhütte am Waldsee Bürden ein. Hier drückten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier entwendeten sie diverse diverse Gegenstände, darunter eine große Anzahl von Bratwürsten. Der Entwendungsschaden wird derzeit auf ca. 180,- Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

