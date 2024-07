LPI-SHL: Einbruch am Waldsee Bürden

Bad Salzungen / Tiefenort (ots) - In der Nacht vom 05.07. zum 06.07.2024 entwendeten unbekannte Täter aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Tiefenort, Am Bahnhof 2 ein mintgrünes 16 Zoll Kinderfahrrad der Marke CUBE. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 600 Euro. Desweiteren wurde durch unbekannte Täter in der Nacht vom 05.07. zum 06.07.2024 aus einem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses in Bad ...

mehr