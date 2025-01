Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbruch in Bibliothek - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, den 23. Januar 2025, gegen 5:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Bibliothek am "Nelson-Mandela-Platz" in Osnabrück ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und brachen mehrere Getränke- und Snackautomaten auf. Dabei entwendeten sie das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 (tagsüber) oder -2215 entgegen.

