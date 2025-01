POL-OS: Nachtrag zur Meldung: Raubüberfälle in Osnabrück - Polizei nimmt Verdächtige fest

Osnabrück (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, den 23. Januar 2025, gegen 5:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Bibliothek am "Nelson-Mandela-Platz" in Osnabrück ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und brachen mehrere Getränke- und Snackautomaten auf. Dabei entwendeten sie das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den ...

