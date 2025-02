Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Waldbronn - Schockanrufer erbeuten wieder eine hohe Bargeldsumme - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bislang unbekannten Betrügern gelang es am Dienstag eine Seniorin aus Waldbronn zu täuschen und mehrere tausend Euro und wertvollen Schmuck zu erbeuten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Dienstagnachmittag telefonisch Kontakt mit der 78-jährigen Dame auf. Der Anrufer gab sich als Professor einer Uniklinik aus. Mit einer geschickten Gesprächsführung täuschte der Betrüger vor, dass sich die Schwiegertochter der Seniorin mit einer akuten Krebsdiagnose im Krankenhaus befinde. Als Sicherheit für die angebliche Beschaffung eines teuren Medikaments wurde die Frau aufgefordert, umgehend einen hohen Bargeldbetrag zu beschaffen. Da die Geschädigte die Summe nicht in der geforderten Höhe zuhause hatte, fragte der Anrufer wohl auch gezielt nach Schmuck.

Die 78-Jährige ließ sich am Telefon dazu bewegen, mit ihrem Auto zu einem vorgegebenen Übergabeort in Karlsruhe zu fahren. Bei der Eugen-Richter-Straße in der Nordweststadt übergab sie gegen 16:15 Uhr einem unbekannten Mann das Bargeld und den Schmuck in einer braunen Ledertasche auf einem Fußweg parallel zur Kußmaulstraße. Während des gesamten Zeitraums bis zur Übergabe wurde das Telefonat von dem Anrufer gehalten, der in akzentfreiem Deutsch gesprochen haben soll.

Der Geldabholer sei zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen und habe eine geschätzte Körpergröße von etwa 160 bis 170 cm. Er hatte ein rundliches Gesicht und kürzere wellige Haare. Der Mann trug wohl eine beige Baseballjacke mit einem Aufdruck im Brustbereich. Der Tatverdächtige sei mit einer schwarzen Geländelimousine beim Übergabeort gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer geben können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Auch Anwohner der umliegenden Straßen der Eugen-Richter-Straße, deren Anwesen über Überwachungskameras verfügen und die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den Aufzeichnungen festgestellt haben, werden gebeten, sich zu melden.

