Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 02.11.2024

Goslar (ots)

Seesen

Am 01.11.2024 wird der Polizei Seesen durch einen aufmerksamen Zeugen diverser Müll in einem Feldweg an der B 64 gemeldet. Der Unrat soll parallel und nahe der Bundesautobahn 7 in Rtg. Bad Gandersheim liegen. Die Funkstreife Seesen kann vor Ort mehrere Farbeimer, Ölkanister und anderen Unrat feststellen. Aufgrund der umweltgefährlichen Stoffe wurde ein Strafverfahren bzgl. Umgang mit gefährlichen Abfällen eingeleitet. Die Straßenmeisterei Seesen muss sich nunmehr um die Entsorgung kümmern. Der Tatzeitraum soll zwischen dem 27.10. - 01.11.24 liegen. Beobachtungen/ Hinweise bitte an die Polizei Seesen 05381/9440

Seesen

Am 01.11.2024 gegen 10:00 Uhr meldet der Schulleiter der Oberschule Seesen eine erneute Beschädigung am Gebäude der Oberschule. Unbekannte Täter hätten eine Glasscheibe eines Schulfensters zerstört. Die Funkstreife vor Ort kann an einem Gebäudefenster die zerstörte Glasscheibe feststellen und Spuren sichern. Das Tatmittel, ein größerer Stein, kann in der Nähe aufgefunden werden. Der Stein wird sichergestellt. Sachschaden ca. 500,- Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Schule soll sich der Tatzeitraum zwischen dem 30.10.24 - 01.11.24 befinden.

Seesen

Am 01.11.24 gegen 13:00 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Seesen einen äußerst unsicher fahrenden PKW auf der B 242 in Rtg. Münchehof, anschließend auf die B 243 in Rtg. Osterode. Der Fahrzeugführer sei mehrmals in den Gegenverkehr gefahren und hätte hier den entgegenkommenden Verkehr zu Bremsungen und Ausweichmanövern gezwungen. Die Funkstreife des PK Seesen kann den PKW auf der B 243 feststellen und stoppen. Als Fahrzeugführer kann ein 78jähriger Bremer festgestellt werden. Bei der Kontrolle machte der 78jährige einen äußerst verwirrten und fahruntüchtigen Eindruck. Nach eigenen Angaben soll der PKW-Fahrer diverse Medikamente einnehmen, die möglicherweise die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Aufgrund aller Feststellungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell