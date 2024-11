POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.11.2024

Goslar (ots) - Am Mittwochabend ist aus bislang unbekannter Ursache der Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Polizei rückte zusammen mit der Feuerwehr kurz nach der Meldung eines Anwohners gegen 20:30 Uhr in der Straße Am Bromberg in Lautenthal an. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei ...

mehr