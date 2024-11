Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.11.2024

Goslar (ots)

Am Mittwochabend ist aus bislang unbekannter Ursache der Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Die Polizei rückte zusammen mit der Feuerwehr kurz nach der Meldung eines Anwohners gegen 20:30 Uhr in der Straße Am Bromberg in Lautenthal an. Die Anwohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei Goslar hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+++

Am Freitagmorgen wurde ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 32 schwer verletzt.

Gegen 8.35 Uhr fuhr ein 25-jähriger Liebenburger mit seinem Mercedes von Groß Döhren in Richtung Hahndorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw im Bereich zwischen der Deponie und dem Morgensternteich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum Goslar zugeführt. Der Pkw war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Kreisstraße 32 wurde während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell