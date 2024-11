Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.11.2024

Goslar (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol Goslar. Am Freitag, gegen 15.25 Uhr, meldete eine Rettungswagenbesatzung einen Pkw KIA auf der Bundesstraße 6 bei Jürgenohl in Fahrtrichtung Jerstedt, der durch sein Fahrverhalten andere Verkehrsteilnehmende gefährden würde. Durch die hinzugezogene Polizei konnte bei der 55-jährigen Fahrzeugführerin aus Salzgitter ein Promillewert von über 1,2 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Ohlhof

Goslar. In der Zeit von Mittwoch, 18.15 Uhr, bis Freitag, 12.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schaperwiese ein. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch in Bad Harzburg

Bad Harzburg. Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl kam es in der Scharenbergstraße von Donnerstag auf Freitag, 16.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Bislang unbekannte Täter gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Der Gesamtschaden wird zunächst auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

