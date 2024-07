POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern auf Fahrradweg - Polizei sucht einen Radfahrer

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 08.07.2024, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Geyer-zu-Lauf-Straße in Emmendingen. Nachdem sie sich unbefugt im Treppenhaus aufgehalten haben, begaben sie sich vermutlich in die benachbarte ...

mehr