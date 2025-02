Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Schockanrufer erneut erfolgreich - Kriminalpolizei sucht Zeugen und warnt vor Betrugsmasche

Karlsruhe (ots)

Betrügern gelang es am Montagnachmittag eine 74-jährige Frau aus Ubstadt-Weiher mittels eines "Schockanrufs" zu täuschen und wertvollen Schmuck zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahm einer der Betrüger gegen 15:00 Uhr zunächst telefonischen Kontakt mit der Geschädigten auf. Am Telefon gab er sich als Polizeibeamter aus und teilte der 74-Jährigen mit, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. In der Folge kontaktierte eine weitere Tatverdächtige die 74-Jährige, gab sich als Richterin aus und forderte eine angebliche Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro. Da die Geschädigte die geforderte Summe nicht in bar zu Verfügung hatte, fragten die Betrüger wohl gezielt nach Schmuck. In der falschen Annahme, ihrer Enkelin aus der misslichen Lage zu helfen, übergab die 74-Jährige den Schmuck gegen 17:00 Uhr vor ihrem Wohnanwesen an einen bislang unbekannten Geldabholer.

Den Abholer beschrieb die Dame als etwa 35 bis 40 Jahre alten, geschätzt 170 cm großen Mann mit kräftiger Statur und rundlichem Gesicht. Er habe schwarze längere Haare, welche nach hinten gekämmt waren und trug einen knielangen braunen Mantel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer geben können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals nach Ihrem Geld beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten heraus.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Werden Sie misstrauisch, wenn sie aufgefordert werden zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. einem Boten, der ihr Geld, ihre Bankkarte oder ihre Wertsachen mitnehmen will.

- Löschen Sie ihre Telefonnummer aus dem Telefonbuch. Nur auf diese Art schützten Sie sich effektiv vor Anrufen von Betrügern.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Lea Könekamp, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell