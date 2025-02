Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Leichtverletzte bei Sturz mit Roller

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag erlitten ein Rollerfahrer sowie sein Sozius bei einem Sturz leichte Verletzungen. Der 15-jährige Kradfahrer kam in der Bezirksamtsstraße nach dem Überqueren eines Bahnübergangs auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen, so dass er stürzte. Er und sein ebenfalls 15-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht. Nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst wurden beide von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt. An dem Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. |pirok

