Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Böller trifft VW - Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Lödla/Unterlöda: Unbekannnte Täter trieben am Wochenende ihr Unwesen in Unterlödla, sodass die Polizei nun ermittelt. Gegen 21:30 Uhr am Samstag (01.02.2025) beschädigten sie mit einem pyrotechnischen Gegenstand einen in der Straße Zum Schießplatz abgestellten VW Passat eines 51-Jährigen. Durch die Detonation des Böllers entstand am Fahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden. Im Zuge des Einsatzes vor Ort wurde bekannt, dass bereits am Abend des 25.01.2025 der Briefkasten des 51-Jährigen beschädigt wurde. Ein Zusammenhang der Taten wird hier nicht ausgeschlossen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0029491/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell