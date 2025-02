Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auto überschlug sich

Greiz (ots)

Greiz. Am 02.02.2025 gegen 21:15 Uhr kam es in der Reichenbacher Straße in Greiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige PKW Fahrerin, welche aus Richtung Reichenbach in Richtung Greiz Zentrum fuhr, kam dabei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Wie durch ein Wunder wurde die junge Frau dabei nicht verletzt. Am Fahrzeug selber entstand erheblicher Sachschaden und die Reichenbacher Straße musste zur Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell