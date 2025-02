LPI-G: Wahlplakate entzündet

Gera (ots) - In der Nacht zum 02.02.2025 versuchte ein Autofahrer seinen PKW in Gera Lusan einzuparken. Hierbei kollidierte er mit einem ebenfalls abgeparkten Fahrzeug und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle konnte aber durch die Polizei im Nachgang angetroffen werden. Hierbei bemerkten die Beamten die Alkoholisierung des Unfallverursachers (1,8 Promille) und ordneten eine Blutentnahme an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte ...

