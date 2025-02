LPI-G: Parterrewohnung im Visier

Gera (ots) - In der Nacht vom 30.01.2025 auf den 31.01.2025 kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Zschochernstraße in Gera. Hier wurden durch den bisher unbekannten Täter mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten nach möglichen Beutegut durchsucht. Hinweise zu dem möglichen Täter werden durch die Polizei entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

