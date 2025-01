Polizei Dortmund

POL-DO: Video-App alarmiert Gaststätten-Inhaber: Polizei nimmt in Lünen zwei Einbrecher fest

56,90 Euro und zehn Pfennig nach alter Währung erbeuteten zwei Einbrecher in der Nacht zu Montag (6.1.2025) in einer Gaststätte an der Cappenberger Straße in Lünen. Eine Video-App des Bar-Betreibers ermöglichte nach wenigen Minuten die Festnahme von zwei 26 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen.

Die App alarmierte den Gaststätten-Inhaber um 01:05 Uhr über ungebetene Gäste. Live beobachtete der 35-Jährige, wie die Einbrecher einen Rucksack befüllten - und sofort verständigte er den Polizei-Notruf 110. Kurz darauf nahm die Polizei die beiden Männer fest. Mehrere Streifenteams waren im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Einbrecher mit Gewalt eine Eingangstür. Die Polizei stellte einen Schraubendreher und eine Brechstange sicher. Beide Gegenstände sind für weitere Ermittlungen wichtig. Mit deren Profil kann die Kriminalpolizei möglicherweise weitere Einbrüche aufklären.

Der 37-jährige Tatverdächtige konnte oder wollte die Situation nicht nachvollziehen. Er fragte, was die Polizei von ihm wolle. Die Antwort ist eindeutig: Es geht um einen besonders schweren Diebstahl. Sein mutmaßlicher Komplize gab ebenfalls den Ahnungslosen: Er könne sich z.B. nicht erklären, warum die Tür beschädigt sei.

Die Videoaufzeichnung des Gaststätten-Inhabers und die Spuren am Tatort werden weitere Fragen eindeutig beantworten können. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die bereits bekannten Männer dauern an. Aktuell befinden sie sich im Polizeigewahrsam.

