Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenhinweis führt zur Festnahme eines Einbrechers in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0012

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte Samstagnacht (4. Januar 2025) einen unbekannten Mann, wie dieser sich an Fenster und Türen eines Restaurants in der Essener Straße in Dortmund zu schaffen machte. Dank seiner guten Beschreibung konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen festnehmen.

Um 2:37 Uhr rief der 40-jährige Dortmunder die Polizei, weil er beobachten konnte, wie eine Person versuchte, in das Restaurant einzubrechen. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen schließlich hinter einer Mülltonne in der Lindemannstraße an. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich um einen 21-jährigen Dortmunder ohne festen Wohnsitz. Die Polizisten brachten ihn ins Polizeigewahrsam und stellten das mitgeführte Messer sicher.

Besondere Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Diebstahls mit Waffen (§244 StGB).

