POL-DO: Guter "Riecher" im wahrsten Wortsinn: Zivilpolizisten finden Parfüm noch und nöcher - dringender Verdacht der Hehlerei

Um die Stadt sicherer zu machen, war die Dortmunder Polizei auch in den vergangenen Tagen unter anderem in der Innenstadt, der nördlichen Innenstadt, am Nordausgang des Hauptbahnhofs oder im Klinikviertel und Stadtgarten unterwegs. Starke Unterstützung leistete dabei im Rahmen der "Präsenzkonzeption Fokus" einmal mehr die nordrhein-westfälische Bereitschaftspolizei.

Einen besonders guten "Riecher" bewiesen dabei zwei Zivilpolizisten bei der Kontrolle eines Smart auf der Altfriedstraße in Dortmund am gestrigen Donnerstag (2. Januar) gegen 17:30 Uhr. Die beiden Insassen (22, 28 aus Dortmund) führten einen insgesamt mittleren vierstelligen Betrag mit sich, zu deren Herkunft sie keine plausible Erklärung abgeben konnten. Gleichzeitig lagen im Kofferraum ganze 40 originalverpackte Parfümflaschen. Es besteht der dringende Verdacht der Hehlerei, die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen. Auch Bargeld wurde sichergestellt.

Zu einem ähnlichen Zeitpunkt kontrollierten Polizisten am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs ein verdächtiges Fahrzeug, deren Kennzeichen nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der 40-jährige Fahrer aus Dortmund war darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Folgerichtig gab es die entsprechende Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Halterin erhält eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Immer wieder melden Bürgerinnen und Bürger der Polizei Dortmund verdächtige Beobachtungen oder aktuelle Kriminalitäts-Hotspots. Dies baut die Polizei Dortmund dynamisch in ihre "Präsenzkonzeption Fokus" ein und bestreifte aufgrund der Beschwerdelage am Jahresende verstärkt die Bereiche Nordmarkt, Missundestraße und Hauptbahnhof. Bei Personenkontrollen dort wurden mehrmals Betäubungsmittel aufgefunden, darüber hinaus Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz.

Auch der Wallring ist stets im Blick der Polizei: So waren am Abend des 28. Dezember in der Spitze rund 150 Fahrzeuge auf dem Wall, zahlreiche Autofahrerinnen und -fahrer wurden entsprechend kontrolliert.

In den letzten sechs Tagen hat die Polizei Dortmund im Rahmen der "Präsenzkonzeption Fokus" über 150 Personen und über 70 Fahrzeuge kontrolliert. Zwei Dutzend Platzverweise, sichergestellte Gegenstände im niedrigen zweistelligen Bereich und rund 20 Strafanzeigen unterstreichen den hohen Kontrolldruck, bei dem im Übrigen kein Verstoß gegen das Messerkonzept festgestellt wurde.

